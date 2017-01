Vereador e família viram reféns durante assalto dentro de casa no interior do PI

O vereador Fernando Moura (PP) e sua família foram feitos de reféns, dentro de sua própria casa, durante um assalto na noite de ontem(09) em Elesbão Veloso (a 155 km de Teresina). Dois homens armados, chegaram ao local a pé, renderam a família que estava na porta.

De acordo com o delegado Paulo Gregório Furtado, eles prenderam a família no quarto e roubaram joias, dinheiro, celulares e levaram o carro, um Corsa Classic, de placa OEI-6762, cor prata, com adesivo de propaganda política do vereador. O crime aconteceu por volta das 22 horas e na casa estavam o parlamentar, a esposa e a mãe.

“Eram dois elementos e um estava bastante afoito, deu coronhadas no vereador e o outro tentava acalmá-lo. Um estava de cara limpa só com o boné e o outro estava com um lenço amarrado na boca e no nariz. Eles passaram uns 20 minutos na casa”, detalhou o delegado, que disse que ainda fez diligências até as 4 horas desta madrugada, mas não obteve êxito na localização do carro.

“Eles fugiram no sentido de Passagem Franca, onde tem muitas estradas vicinais, mas não encontramos rastro do veículo”, relatou Paulo Gregório.

O delegado disse ainda que vai tentar identificar câmeras de segurança para saber por onde o veículo possa ter andado e continuar as investigações. Ele informou que as vítimas não reconheceram os assaltantes. “Ainda há muitas pessoas de fora na cidade, por conta das festas de final de ano. O fluxo de gente que vem de outros Estados é grande”, declarou.

Cidade Verde









