Viatura da Polícia colide em veículo conduzido por suspeitos de assalto

Uma viatura da polícia militar e um carro acabaram colidindo durante uma perseguição na noite desta terça-feira (24/01) no bairro Aeroporto, zona Norte de Teresina. O veículo, modelo Sandero, estava ocupado por quatro suspeitos de praticar assaltos.

Segundo reportagem veiculada no programa Notícia da Manhã da TV Cidade Verde, os ocupantes foram encaminhados para a Central de Flagrantes. Segundo a polícia, os quatro são conhecidos na região.

Em entrevista, o cabo Gilberto, do 9º Batalhão da Polícia Militar, disse que ficou ferido na ação. Ele estava em uma moto fazendo o acompanhamento, quando a viatura bateu nele, fazendo com que perdesse o controle da motocicleta. Ele acabou caindo no chão, mas sem gravidade.

O veículo usado pelos suspeitos foi encaminhado para a Polinter, pois suspeita-se que tenha sido roubado.

