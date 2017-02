Vítima de homicídio ainda não foi identificada

Sem identificação, o corpo da segunda vítima de homicídio de Picos está a cerca de 60 horas no necrotério do Hospital Regional Justino Luz a espera de transferência para o Instituto Médico Legal (IML) de Teresina. De acordo com o delegado regional, Divanilson Senna, o homem foi identificado apenas por Romero seria da cidade de…