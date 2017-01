Vítima reconhece suspeito de assaltar passageiros de ônibus coletivo em Picos

Nesta quinta-feira (19) durante rondas de rotina no bairro São José, a Polícia Militar de Picos conduziu a Delegacia um menor suspeito de ter participado do roubo coletivo aos passageiros do ônibus coletivo da empresa RR, em Picos. O assalto ocorreu na noite da última terça-feira (17), e foi a primeira ação criminosa do gênero…