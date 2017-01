Viva Semiárido beneficia 33 famílias da comunidade Serra dos Caboclos em Itainópolis

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio do projeto Viva o Semiárido, entregou na última terça, equipamentos e mudas de palma forrageira para a comunidade Serra dos Caboclos, na região de Itainópolis. O Governo do Estado, em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário (Fida), aplicou nesta ação R$ 263.013,60 que vão beneficiar 33 famílias da agricultura familiar daquela localidade.

A comunidade recebeu 91.020 raquetes de palma forrageira da variedade Orelha de Elefante Mexicana, seis máquinas forrageiras, duas pistolas e dois burdizos, 16 bolas de arame, 395 kg de semente de sorgo e 33 kg de sementes de leucena que vão alavancar a produção de caprinos e ovinos, atividade desenvolvida na Serra dos Caboclos. A entrega é referente à primeira parcela do projeto.

Viva o Semiárido na comunidade Serra dos Caboclos( Foto: Divulgação SDR)

Na segunda etapa serão liberados recursos para a construção de 20 centros de manejo para os caprinos, aquisição de 196 matrizes e 33 caprinos reprodutores, além da contratação de assessoria técnica por um ano.

Josuilson Luís de Oliveira é presidente da associação de Pequenos Produtores de Serra dos Caboclos e afirmou que o Viva Semiárido chegou no momento certo à sua comunidade. “Só de olhar para estas palmas que estamos recebendo, já dá pra ver que o estado se importa com as comunidades que sofrem com a seca. A palma forrageira é uma das melhores apostas para alimentar os animais durante a estiagem. Vamos dar o nosso melhor para fazer valer este grande apoio que estamos recebendo”, enfatizou Josuilson Oliveira.

O secretário Francisco Limma participou da entrega, juntamente com o diretor de combate à pobreza rural da SDR, Francisco Ribeiro. De acordo com o secretário, o estado está trabalhando para que as comunidades melhorem a produção e o beneficiamento dos produtos, além de otimizar a comercialização, visando o aumento da renda familiar. O projeto Viva Semiárido está contemplando cinco planos de negócios na região de Itainópolis, sendo um de piscicultura e quatro de caprinos. Ao todo, 129 famílias estão sendo beneficiadas com investimentos na ordem de R$ 1.103.766,21.

Outra ação da SDR na região de Itainópolis é a entrega de sementes e mudas. Serão entregues 300 kg de semente de milho, 800 kg de semente de feijão e 20 mil mudas de caju.

O projeto Viva o Semiárido, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), visa fortalecer a base produtiva nos diferentes territórios do semiárido piauiense, buscando envolver as famílias mais carentes com foco nas mulheres, jovens e comunidades quilombolas.

