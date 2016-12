Vizinhos não desconfiavam que sítio era usado por ladrões de banco

Os moradores vizinhos ao sítio localizado a 100 metros da PI-113, próximo a localidade Palmeira e a 13 km da cidade de José de Freitas, não desconfiavam que lá era abrigo de uma das maiores quadrilhas de assaltos do Piauí. Policiais do Greco e do Bope desarticularam a ação dos criminosos especializados em assaltos a bancos, carros fortes e explosão de caixas eletrônicos..

No confronto que os policiais tiveram com os integrantes da quadrilha no início da tarde do último sábado (24/12) morreram dois assaltantes e dois foram presos. Segundo um morador da região que pediu sigilo do seu nome, o sítio antes de ser adquirido pela quadrilha era ocupado por um pernambucano que ao chegar ao local realizava bastantes gastos e depois ele desapareceu.

De acordo ainda com informações dos moradores das proximidades do sítio, após a quadrilha assumir o local, mandou arrumar o portão que fica na margem da PI-113 que dá acesso ao referido sítio. Antes, o portão era mais simples.

No confronto com os policiais civis do Greco e policiais militares do Bope, no sítio que fica entre as localidades Palmeira e Cruizinha, entre as cidades de José de Freitas e Teresina, morreram os assaltantes identificados por José Carlos da Silva, vulgo “Bara“, que era um dos chefes da quadrilha e Francisco Oliveira, conhecido como “Chico”, ambos já com passagens pela polícia, acusados de assaltos.

Na operação, foram presos no sítio no município de José de Freitas, os acusados Alexandre Martins Braz e Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira.

Os policiais apreenderam no referido sítio que está com placa com anúncio de venda, três carros roubados, quatro fuzis, três submetralhadoras, três pistolas e dois revólveres, além de cerca de 30 bananas de dinamites e equipamentos para explosões de cofres. Os carros apreendidos foram um Renault Duster, um Toyota Corola e uma picape Toyota Hilux.

– Suspeitos de assalto a bancos foram presos



A polícia agora procura outros quatro integrantes do bando, sendo um do Maranhão, um do Rio Grande do Norte e dois do Estado de Pernambuco. As investigações que desbaratou a quadrilha estão sendo conduzidas pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado no Piauí (Greco) que é coordenado pelo delegado Carlos César Camelo.

Segundo o Secretário de Segurança Pública do Piauí, deputado federal Fábio Abreu, o grupo é suspeito de realizar um assalto a um carro forte na BR-316, em Campo Maior-PI, no dia 23 de novembro deste ano; um assalto a um carro forte em Coelho Neto-MA, no dia 1º de novembro deste ano; a explosão de caixas eletrônicos no município de Demerval Lobão-PI, no dia 16 de dezembro de 2016, além de outros ataques a agências bancárias em outros municípios dos Estados do Piauí e Maranhão.