14 pessoas são presas durante Operação contra roubo, furto e latrocínio no Piauí

14 pessoas foram presas pela Polícia Civil do Piauí durante Operação Midas deflagrada na manhã desta quarta-feira (26), com o intuito de cumprir mandados de prisão de pessoas envolvidas com crimes de roubo, furto, latrocínio e receptação.

egundo informações da polícia, os cumprimentos dos mandados vai seguir até as 18 horas de quinta-feira (27) com apoio das delegacias especializadas, distritos policiais e delegacia do interior. A Operação é de caráter nacional e visa a prisão de mais de duas mil pessoas em todo o país. Na manhã desta quarta-feira a Polícia Civil do Piauí também deflagrou a ‘Operação Rubro’ que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa Interestadual especializada em estelionato e outros crimes praticados contra vítimas de furto e roubo de celulares, utilizando técnicas complexas para capturas não autorizadas de logins e senhas de acesso a contas vinculadas a empresa de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos, além de crimes correlatos como receptação e tráfico de drogas. Cerca de 200 policiais civis estão envolvidos nos dois dias das Operações Midas e Rubro, e participando também de outras Operações no interior do Estado que devem durar até 48 horas. Fonte: Portal Meio Norte

