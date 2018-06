22 crianças recebem o sacramento da primeira eucaristia em Vila Nova do Piauí

A terceira noite de trezena/missa em honra a Santo Antônio, em Vila Nova do Piauí, foi marcada pela presença de 22 crianças que foram agraciadas com o sacramento do batismo. O festejo desse ano que está em sua 37ª edição tem como tema: Com Santo Antônio devemos ser Sal da terra e Luz no mundo a serviço do Reino.

A celebração foi presidida pelo Pe Gregório Leal Lustosa, e contou com a participação dos noitários que foram os catequistas, catequisandos, sindicatos dos trabalhadores rurais de Vila Nova com a participação da presidente Sandra Leal, cooperativa e associações, que conduziram a liturgia da noite.

As catequistas Ione Gerônimo e Regileny relataram que as crianças passaram por uma longa preparação para receberem esse sacramento, onde os encontros aconteciam semanalmente aos sábados e logo em seguida as crianças já participavam da santa missa.

Hoje acontece a quarta noite de trezena/missa em honra a Santo Antônio e segue a programação do 37º festejo, que vai ter a participação dos seguintes noitários: Secretaria de educação, com os alunos e funcionários das escolas municipais, secretaria de cultura e comunidade Serra Velha. A missa será presidida pelo Pe Gregório Leal Lustosa. Além da programação religiosa, acontecerá o I Festival de Cantadores com a participação dos poetas repentistas: Edvaldo Araújo e João Moura, Hipólito Moura e Netinho Macedo e Valdenor Batista e Antônio Poeta. O Festival acontecerá no Calçadão Central.

