3ª Conferência Municipal de Cultura é realizada em Alegrete do Piauí; veja fotos

A Prefeitura de Alegrete do Piauí, através da Secretaria Municipal de Cultura, realizou, durante todo o dia desta sexta-feira, dia 16 de novembro, a 3ª Conferência Municipal de Cultura.

Com o tema geral: “Sistema Municipal de Cultura: Gestão para uma cultura cidadã”, a Conferência foi realizada no Espaço Cultural, próximo ao CRAS, no horário de 8h às 17h.

O evento reuniu mais de 150 pessoas, entre representantes do Poder Público Municipal, instituições e associações da sociedade civil, produtores culturais, e pessoas interessadas nas discussões do tema geral da conferência e seus eixos temáticos: Cultural Material, Cultura Imaterial, Economia Criativa e Financiamento e Controle Social, visando o aperfeiçoamento do atual sistema de Cultura e debateu a elaboração do Plano Municipal de Cultura (PMC).





Como parte da programação de atividades ocorreu, show com música ao vivo com o cantor Marquinhos do Recife – PE; o credenciamento, seguido de apresentações culturais que tiveram início com a execução do hino do município, sanfonado por um grupo de sanfoneiros, liderados por Juiz Viana.

Em seguida aconteceram as apresentações: Gospel Mirim formado pela pequena Uelida Maria, de apenas seis anos, que cantou a todos, junto com o pequeno batera Wallace Macedo e o violonista Johab Alves.

















Depois foram as apresentações da Companhia Artística Ale Dance: baby class, roda de capoeira, duas apresentações de ballet avançado, apresentação forró geral e forró casal, xaxado, apresentação de zumba com mulheres e homens praticantes e uma apresentação de dança do Novo Mais Educação, com alunos da Escola Tertuliano Sanches Leal, dirigidos por Patricia Sousa.







Houve ainda uma exposição feita pelos artesãos Caitana Inácia, Zé Filho e Brotinha.

Em seguida ocorreu à palestra magna com o professor Edson Ribeiro, que discutiu a seguinte temática: “Pra não dizer que não falei de Cultura”. No período da tarde ocorreu a formação dos grupos, formulação das propostas para o Plano Municipal de Cultura.

_Discursos:

O secretário de Cultura, o radialista e professor Iago Sousa, na ocasião se dirigiu aos participantes dos mais diversos setores, e falou que na ocasião, a secretaria de Cultura, realizava um amplo planejamento das ações culturais do município.

“A Conferência é uma das expressões mais fortes da necessidade de participação social junto a Cultura municipal. É através dela que nós fizemos o primeiro diagnóstico, depois que assumi a pasta e discutimos as seguintes questões: de onde viemos, onde estamos e para aonde vamos”.

Iago fez uma espécie de prestação de contas a gestão e a população, dos investimentos feitos no setor. “Temos muitos avanços. Muito que comemorar”.

Em outra parte de sua fala o secretário agradeceu ao prefeito Márcio e a primeira dama Andrea, pela confiança. Também agradeceu a sua equipe pela organização do evento. “Agradecer a minha equipe formada pelos professores Dayron Abreu, Rodrigo Aquiles, Dark, as auxiliares Ismênia Viana, Patrícia Sousa, a Maria, a Zefinha, o Juiz, o Sales e todos que estão torcendo pela gente”.

Além de falar das apresentações, Iago falou da parte burocrática da secretaria. “Estamos agora, cuidando da parte burocrática, onde foi efetivada a adesão do município ao Sistema Nacional de Cultura, realizamos a criação do Conselho Municipal de Cultura, para assim poder captar recursos junto ao governo federal e estadual que até então é tudo custeado pelo prefeito Marcinho. A Conferência é parte deste longo caminho burocrático que é necessário enfrentar, para assim adquirirmos uma espécie de CPF da Cultura”.

O prefeito municipal de Alegrete do Piauí, Márcio Willian Maia Alencar, fez a abertura da 3ª Conferência Municipal de Cultura e declarou sentimento de imensa satisfação e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo secretário de Cultura, Iago Sousa. “Quero parabenizar o Iago Sousa, pois é a peça principal para a realização desse acontecimento. Você está de parabéns, Iago Sousa, pelo seu esforço, pela dedicação e por tudo que vem fazendo pela Cultura e pelo povo de Alegrete. Eu como gestor e prefeito, não podia deixar de participar desta conferência que mantém viva a cultura do seu povo” disse.

A primeira-dama, Andrea Sousa falou sobre a importância da valorização da cultura de Alegrete. “A nossa cultura é rica e tem que ser valorizada. Hoje é um dia importante para a cultura do nosso município. Temos muitas riquezas importantes. Temos artistas da nossa terra. Temos sanfoneiro, a mulher que faz o crochê, a mulher que faz o melhor doce. Nós temos que resgatar valores, porque a nossa identidade está acima de tudo, temos a nossa religião, temos na nossa família, nossos costumes e tudo isto entra em evidência nesta conferência. A Secretaria de Cultura é uma das mais importantes pastas porque ela trabalha todo um legado, trabalha em pro do resgate do passado. Ela resgata valores e isso é muito importante” pontuou Andrea.

Andrea aproveitou para falar sobre o trabalho do chefe da pasta, Iago Sousa. “É por isso que fechamos a parceria porque eu vejo preparo no Iago. Ele está preparado para o desafio. Ele tem dedicação e vontade de trabalhar. Eu quero parabenizar você Iago, e toda equipe da Cultura que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Lutando por todo esse trabalho de resgate e de busca incessante”, ressaltou a primeira-dama.

A primeira-dama falou também da sensação de participação do momento juntamente como todo público presente e aproveitou pra afirmar que o povo tem grande valor e, através desse, a informação é disseminada. “Quero aqui deixar um abraço enorme a todos vocês e dizer que vamos continuar trabalhando para uma cidade mais justa e melhor pra se viver” finalizou agradecendo.

O vereador Constâncio Ramos, falou representando o poder legislativo e afirmou sentir-se feliz. “Estou muito feliz de estar participando aqui da 3º Conferência de Cultura da nossa querida cidade de Alegrete. Cultura é vida. Parabéns Márcio e Andréia pelo trabalho que vocês desempenham pelo povo alegretense. Parabéns ao Iago Sousa, pelo trabalho desenvolvido a frente da Secretaria Municipal de Cultura” felicitou Constâncio Ramos.

O dançarino Damião contou um pouco da experiência vivida como integrante do grupo de dança e destacou que o maior sentimento de felicidade e prazer é quando chega o momento da apresentação. “É com imenso prazer que estou aqui me apresentando para todo o público e para as autoridades de Alegrete. O momento da apresentação é o que me toca mais”, disse Damião.

A bailarina Camila se lembrou da época em que iniciou na dança sendo assaltada pela timidez. Camila recordou e mencionou também o nome de um personagem de valor imensurável na vida, que foi a avó Maria do Rosário quando a incentivou seguir o sonho de ser dançarina. “A timidez foi muito grande, mas a minha vó Maria do Rosário me incentivou e hoje estou vivendo maior parte da adolescência ao lado de pessoas especiais no ballet. Fiquei muito feliz quando soube da existência do ballet em nossa cidade. Um sonho se realizou. Agradecimentos” frisou a bailarina.

_Presenças:

Também participaram do evento a inspetora de ensino da rede municipal de educação e supervisora de ensino da rede estadual, Virgínia Célia; o vereador Erasmo Araújo; os secretários municipais: representando a secretária municipal de saúde, Rayara Carvalho, a senhora Maria das Brotas, a secretária municipal de educação, Valdenia Silva, a secretária municipal de assistência social, Adrícia Sousa, o secretário municipal de meio ambiente e recursos hídricos, Joaquim Leal Neto e o secretário municipal de esporte e lazer, Dedito Silva; além de diretores de escolas e demais funcionários das mais diversas secretarias. Ainda participou do evento, o secretário de Cultura de Monsenhor Hipólito, Ernandes Bezerra, os representantes da secretaria de Cultura de Vila Nova do Piauí, Jhonatas Araújo e Taynara Oliveira.

_Propostas:

Quatro grupos se reuniram para as propostas. Os grupos foram coordenados pela professora Jessica O’hara, a assistente social, Elayne, a professora Corrinha e o secretário Iago Sousa.









Entre as propostas aprovadas nesta conferência estão: Formalização do Fundo Municipal de Cultura; destinação de 1% das RCLP para a Cultura do município; criação de uma Casa de Cultura; políticas públicas voltadas para o descobrimento de talentos; implantação da Lei dos Artistas através de um cadastro; realização de um mapeamento para identificar a cultura material e imaterial do município, realização de um inventário, criação de livros com a história do município, fomento as atividades produtivas como realização de feiras, exposições e incentivo aos artesãos do município, implantar uma política de gestão compartilhada para as atividades da secretaria, integrando as Secretarias de Cultura, Educação e Esportes, Lazer e Recreação, entre outras.

