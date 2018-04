A Dor da Fome: Assista a reportagem do Jornal da Record que retrata a fome em municípios da região de Picos

Na nova série de reportagens do Jornal da Record intitulada de A Dor da Fome, a Rede Record de Televisão exibiu na noite desta quarta-feira, 25 de abril, uma reportagem na cidade com a menor renda per capita do país.

O repórter Luiz Carlos Azenha esteve nos municípios de Paulistana e Betânia do Piauí que, segundo mesmo relatou ma matéria, “apesar de ter melhorado nos últimos anos, ainda têm muitas pessoas passando fome”.

De acordo com a reportagem, Betânia do Piauí, segundo estatísticas recentes, tem a menor renda per capita do Brasil, onde 59% da população que reside no município recebem menos de ½ de salário mínimo por mês.

Assista a reportagem completa:

