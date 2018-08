“A gente deve estar incomodando muita gente”, diz Frank após pedido de impugnação

Frank Aguiar disse que já apresentou sua defesa à Justiça Eleitoral, após o pedido do Ministério Público pela impugnação de sua candidatura ao Senado Federal pelo PRB. Para o cantor, não há nenhuma chance de que seu registro para disputar as eleições seja negado.

“Fiquem tranquilos. A gente deve estar incomodando muita gente. Nada vai fazer a gente ser impugnado, estamos limpos para esta campanha”, disse em entrevista à TV Cidade Verde.

O pedido do procurador Patrício Noé tem como base decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela reprovação das contas da prefeitura de São Bernardo do Campo, quando Frank era vice-prefeito do município, chegando em alguns momentos à chefia do Executivo.

O advogado de Frank Aguiar, Rodrigo Kawamura, informou que a ação do TCE de São Paulo já foi julgada e arquivada. Segundo ele, Frank Aguiar não assinou o convênio quando estava à frente da Prefeitura de São Bernardo do Campo que foi de 29 de dezembro de 2011 a 16 de janeiro de 2012. De acordo com advogado, o convênio – avaliado em R$ 900 mil – foi de 5 de dezembro de 2011.

