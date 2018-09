À Lanterna Será Uma das Atrações do Aniversário do Jornalista 292

Com oito anos de estrada e uma DEMO gravada, a banda picoense de rock À Lanterna será uma das atrações do aniversário do porta Jornalista 292.

A banda volta ao staff do evento depois de oito anos. Fundada e liderada por Paulo Leal em 2010 a banda estreou pela primeira vez no primeiro aniversário do portal que foi realizado no antigo Quintal Bar no mesmo. Agora com uma nova formação no Vocal Paulo Leal, baterista Diego Weverton e Daniel Sales guitarrista a banda está mais madura e mais confiante.

Em 2017 a banda lançou seu primeiro trabalho de caráter autoral intitulado “É Sempre Assim” contendo 5 faixas autorais e duas releituras. Gravado no estúdio Órion sob a produção de Carlos Magno e Chagas Santos. Contou com a participação do conceituado baterista Lynardo Borges e do produtor Flaubert Viana, da cidade de Teresina-PI, na produção dos metais.

