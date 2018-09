Abertura da 12ª Jornada LGBT reúne grande público em Picos

A 12ª Jornada LGBT de Picos foi aberta oficialmente na tarde desta sexta-feira, 28, com uma cerimônia de abertura realizada no Auditório do Centro Estadual de Educação Petrônio Portela (Premem), que contou momento cultural, palestra sobre PeP, PrEP e Novas Tecnologias de Prevenção, além de uma outra palestra com o tema Métodos de Prevenção, Testagem, Diagnóstico e Tratamento das IST/HIV/Aids.

A coordenadora Municipal de Direitos Humanos e Livre Orientação Sexual, Jovanna Cardoso, afirma que a 12ª Jornada é um momento único para a cidade de Picos e enfatizou que certamente será um evento de muito sucesso com orientações importantes para as pessoas. “Orientar, formar pessoas a ter um futuro mais igual, sem preconceito, sem discriminação e, principalmente, prevenir sobre a Aids, ensinando as pessoas a se prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis”, disse, acrescentando que hoje esse é o maior evento LGBT do Nordeste.

A enfermeira e coordenadora de DST do Estado, Karina Amorim, ministrou uma palestra sobre prevenção do HIV e novas tecnologias de prevenção, além do preservativo. Ela afirmou que a 12ª Jornada é um evento histórico aqui em Picos e destacou o apoio da secretaria de saúde em apoiar a realização do evento.

“É um evento de grande importância, pela a sua magnitude e potencial de empoderamento das pessoas, principalmente, na questão de prevenção das DSTs, que é o foco desse evento. Então a gente considera muito importante o evento e parabenizo a organização, que todos que estão aqui aproveito o máximo essa ocasião”, declarou a enfermeira.

A Secretária Municipal de Cultura, Maria Santana, marcou presença no evento e falou sobre a importância da 12ª Jornada, principalmente, em um momento de campanha eleitoral que é onde as pessoas expandem seu rancor nas redes sociais. “É muito importante um momento como esse para a gente discutir as ideias, o emponderamento das mulheres é importante para que nós possamos realmente conquistar o nosso espaço na sociedade”.

A secretária afirmou que esse ano será uma jornada diferenciada, onde a Prefeitura Municipal abraçou mesmo o evento, através da Secretaria de Cultura e coordenadoria de Diretos Humanos. “A gente quer mostrar para o mundo que Picos é uma cidade que abraça a todos, uma cidade acolhedora, que não faz distinção”, finalizou.

O evento é promovido pela Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Cultura e Coordenadoria de Direitos Humanos e Livre Orientação Sexual e reuniu um grande público na abertura. A programação continua amanhã (29), com roda de conversa, vivência de pessoas travestis e transexuais, equipamento e estratégias de enfrentamento à LGBTfobia e de promoção dos Direitos Humanos, dentre outros assuntos importantes. A programação será encerrada no domingo, 30, a partir das 14h com a Parada Cultural e da Igualdade de Picos.

CidadesemFoco

