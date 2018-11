Abertura da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Monsenhor Hipólito

A Prefeitura Municipal de Monsenhor Hipólito, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou na noite desta quarta-feira, 28, no Auditório da Prefeitura Municipal, a abertura da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”. Imagens: CG Notícias