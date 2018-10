Acidente com família de Marcolândia deixa vítima fatal na BR 407

Um carro com a família de Toin Cell, do município de Marcolândia, se envolveu em um grave acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (10) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu no km 107 da BR-407 e deixou uma vítima fatal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão realizou uma ultrapassagem quando bateu de frente com um carro que capotou.

No carro estava a família de Marcolândia, – PI, Rosineide de Jesus do Nascimento, de 36 anos, que morreu no local do acidente, Camila Pereira do Nascimento, de 14 anos, Gustavo Pereira do Nascimento, de 8 anos e Antônio Pereira Barbosa, de 39 anos, conhecido como Toin Cell. Os outros três passageiros foram encaminhados para o Hospital Universitário de Petrolina com ferimentos graves.

No caminhão estavam o motorista, a esposa dele e três crianças. Eles não ficaram feridos. O motorista foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Com informações e foto de capa do G1 de Petrolina

