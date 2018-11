Acidente com ônibus de Edson Lima deixa um morto no Piauí

Um acidente com o ônibus da banda Gatinha Manhosa deixou uma pessoa morta na tarde desta sexta-feira (16) em Simplício Mendes, no Sul do Piauí. Segundo o irmão do cantor Edson Lima, o também cantor Batista Lima, o ônibus tombou ao tentar desviar de uma moto que atravessou a pista. O motoqueiro morreu na hora.

“Foi um susto, mas está tudo bem com o Edson. Uma moto entrou de vez e o ônibus teve que desviar e virou. Não teve nada grave com ninguém, a não ser o cara da moto que foi a óbito. Mas na banda está todo mundo bem”, disse ao Cidadeverde.com.

Uma foto divulgada nas redes sociais mostra o cantor Edson Lima falando ao telefone. A banda tinha show nesta sexta em Araripina, Pernambuco.

Cidade Verde

