Acidente com ônibus deixa um morto e 19 feridos na BR-316

Um idoso identificado como Juvenal Fialho Brito, de 77 anos, morreu e outras 19 pessoas ficaram feridas em um grave acidente de ônibus registrado no Km 117 da BR-316, próximo do município de Santa Luzia do Paruá, no estado do Maranhão. O acidente aconteceu por volta das 20h de terça-feira (16).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-MA), os primeiros levantamentos apontam que o veículo seguia normalmente pela rodovia quando na altura do km 117 da BR-316, já perto da cidade de Santa Luiza do Paruá, bateu em uma vaca que tentava atravessar a pista e, em seguida, tombou e saiu da pista, deixando um passageiro morto e 19 feridos.

Segundo a PRF, os passageiros, comerciantes da região do Alto Turiaçu-MA, estavam a caminho de Fortaleza, no Ceará, onde iriam comprar roupas para vender.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e encaminharam os feridos para hospitais das cidades de Zé Doca e Santa Luzia do Paruá. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Fonte: Meio Norte

