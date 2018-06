Acidente deixa três pessoas gravemente feridas na região de Picos

Um acidente envolvendo uma motocicleta na estrada que liga as localidades de Serra da Baraúna e Coivaras, no município de Pio IX foi registrado na noite desta segunda-feira (11/06), deixando três pessoas gravemente feridas.

A primeira vítima a ser identificada foi o jovem Mayran que foi transferido para o hospital da cidade de Picos por perder muito sangue.

As outras duas pessoas envolvidas no acidente, é um casal, conhecido por “Tico do Mauro” e sua esposa, residentes da comunidade de Odilândia. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o acidente.

Fonte: Com informações do Portal É notícias