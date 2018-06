Acidente entre ônibus escolar e motocicleta deixa duas pessoas gravemente feridas em Jaicós

Um grave acidente ocorrido no fim da manhã deste sábado (02), na BR 407, em Jaicós, envolvendo um ônibus e uma motocicleta deixou duas pessoas gravemente feridas. O acidente ocorreu próximo ao Posto Santa Terezinha, na saída para o município de Patos do Piauí.

O acidente envolveu um ônibus escolar do município de Patos do Piauí, de placa NID 4648 e uma motocicleta Honda, de cor vermelha e placa KJM 1636, de Jaicós- PI. Segundo informações de testemunhas, os jovens que trafegavam na motocicleta seguiam no sentido Patos/Jaicós, quando o ônibus, que seguia no sentido contrário invadiu a outra mão, provocando a colisão.

Com o forte impacto da batida, os jovens ficaram gravemente feridos e foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Florisa Silva, em Jaicós. O motorista do ônibus fugiu do local sem prestar socorro.

As vítimas foram identificadas como Francisco Costa, mais conhecido como Tiquim e Isaque, chamado popularmente de Qiel, que segundo informações de populares, reside no povoado Esquisito, zona rural de Jaicós.

Fonte: CidadesnaNet