Acidente na BR 230 deixa um morto e outro ferido em Oeiras

Um grave acidente na BR 230 deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã desta quinta-feira. O acidente aconteceu na entrada do povoado Riachão, zona rural de Oeiras, sentido Oeiras-Floriano, quando o veículo que era conduzido pelo senhor conhecido como Hamilton do INSS, foi desviar de uma “tira de pneu”, perdendo o controle do veículo, que tombou, deixando uma vítima fatal e outra ferida.

A vítima fatal foi identificada por José Messias da Silva, de 38 anos, que residia no Povoado Buriti do Canto-Exu e que morreu no local. Seu filho de 11 anos, teve uma fratura no braço e algumas escoriações. Já o motorista não teve graves ferimentos e saiu em busca de ajuda para socorrer as vítimas, que foram conduzidas para a UPA de Oeiras.