Acidente na BR 316 deixa ferido em Vila Nova do Piauí

De acordo com as informações, o condutor do veículo modelo FOX estava entrando na PI que dá acesso ao município de Alagoinha do Piauí, já próximo da cidade de Vila Nova do Piauí, quando o condutor do segundo veículo, o Corolla que vinha logo atrás, teria batido na lateral do outro veículo e veio a tombar o carro.

Um dos envolvidos no acidente que dirigia o carro Corolla foi identificado como José Carlos do Nascimento, conhecido como “Carlim”, que trabalha na operadora OI. Ele é natural de Alegrete do Piauí e foi transferido para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, com uma fratura na clavícula.

Já o outro motorista do FOX que não foi identificado pela nossa reportagem, e seguia para a localidade Serra Velha, em Alagoinha do Piauí, saiu ileso.

Fonte: CidadesnaNet

