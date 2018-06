Acidentes na BR 407 em Jaicós deixa dois motociclistas gravemente feridos

O início da semana, em Jaicós, foi marcado pelo registro de dois graves acidentes ocorridos na noite desta segunda-feira (4) na rodovia federal BR 407, deixando gravemente feridos dois motociclistas.

O primeiro acidente ocorreu no início da noite, próximo ao povoado Croazal, distante cerca de 15 km de Jaicós. Dois homens seguiam em uma motocicleta rumo ao povoado Maria Preta, quando colidiram contra um jumento. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Florisa Silva, em Jaicós, onde receberam atendimento médico.

Um deles, identificado como Francinaldo dos Santos Nascimento, de 24 anos, que conduzia a motocicleta, sofreu várias lesões pelo corpo, fraturou uma das mãos e teve traumatismo craniano encefálico de natureza leve e teve que ser transferido para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos. O passageiro sofreu apenas ferimentos leves e ficou em observação no hospital de Jaicós.

O outro caso aconteceu por volta das 20h, no perímetro urbano, próximo ao Quartel da 3ª Companhia da Polícia Militar, envolvendo uma motocicleta e um carro. O condutor da motocicleta ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU, e depois de receber os primeiros socorros no hospital de Jaicós, também foi transferido para Picos com traumatismo craniano encefálico de natureza grave. Pedro de Brito, de 46 anos, estava inconsciente.

A motocicleta conduzida por Pedro, modelo Shineray 150 GY, cor vermelha e placa PEX 9887, de Araripina-PE, colidiu violentamente contra um carro modelo Ford Fiesta azul, de placas PGK 8798, também de Araripina-PE.

O motorista do carro, identificado por Oséias Lucena Sousa Júnior, permaneceu no local e prestou socorro ao motociclista. Ele relatou que parou no acostamento, sinalizou para deixar a rodovia e ao fazer a manobra foi colhido pela motocicleta. Ele afirma que não viu a moto, que transitava no sentido contrário.

Populares afirmaram ter visto a motocicleta passando pela rodovia com o farol apagado.

O trânsito foi interrompido em uma das faixas. A Polícia Militar foi acionada e permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e a liberação da rodovia.

