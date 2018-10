Acompanhe em TEMPO REAL a apuração dos votos das eleições 2018

Pesquisa boca de urna do Ibope divulgada no início da noite deste domingo (7) indica que haverá segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) nas eleições para presidente da República. Bolsonaro aparece com 45% dos votos válidos, enquanto Haddad aparece com 28%, em segundo lugar. Em terceiro lugar aparece na boca de urna Ciro Gomes (PDT), com 14%.

