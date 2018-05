Acusada de matar pai e filho faz post no Facebook e fala do crime

Mãe primeira mente quero te agradecer por mim colocar no mundo agradeço a Deus e vc feliz dias das mãe mãe saiba q por ti eu faço o que for … mãe que Deus te der muintos anos d vida e saúde paz conforto e tudo d bom to sem cabeça pra te falar mais coisas tá mais saiba que com o pior ou melhor nos tem uma pessoa muinto maravilhosa nas nossas vida meu pai do céu nosso Deus é ele que vai tá sempre nus protegendo a mim a vc e os meus irmão hoje to triste por 2 coisas por não tá do seu lado pra te abraçar e te desejar feliz dias das mãe outra tristeza é que o meu amigo pcr tá pagando por uma coisa que ele não tem culpa eu sim tenho vcs aí saiba que a pior coisa do mundo é vc não ter um pai na terra pra te dar o que vc precisa pra te defender eu sofro até hoje pela perda do meu pai e todos os meu irmão sente o mesmo fis e não mim arrependi não pq só Deus e minha mãe e meus irmão sabem o sofrimento que passamos .. passamos por muintas coisas depois que aquele disgraçado matou o meu pai agente era criança e precisava do nosso pai pra nus educar chegamos aperde a escola pq agente não tinha como tomar café faltava até o sabão pra lavar nossas fardas e água ficamos sem energia pq tudo era o meu pai que comprava e pagava pq era so ele que trabalhava pra nus sustenta .. mais vcs que tão falando mal d mim é pq não passou pelo que passamos eu e meus irmão e minha mãe nem um de vcs sabi o que eu e minha família passamos e sentimos até hoje aquela alma cebosa matou meu pai e queria matar eu e meus irmão ele já chegou matar o pai d um amigo ele era uma desgraça mais morreu foi eu o meu pcr não tem culpa ele não fez nada não fui eu que fiz mais fiz por vingança e o filho dele só morreu pq queria mim matar la na hora se meteu onde não cobi ele tava armado também só que eu fui mais rápida agradeço a Deus por mim dá esse livramento eu não queria o filho não eu só queria o pai se um dia vcs mim pegar quero câmeras pra mim contar a minha história do começo au fim nem um serumano é perfeito eu tinha que fazer isso ou eu e meus irmão irião morre pq ele sempre falava pra muintos que ia nus matar ele já chegou a ir na Praça da guia com uma vinte pra matar um d nois mais não achou nem um pq Deus é com nois e ele já mais iria permit que aquela alma cebosa matasse algum d nois meu pai era a minha vida e a vida dos meus irmão não mim arrependo d nada e outra o Denis não mato