Acusado de assassinar mototaxista de Picos vai a Júri Popular

O motorista Francisco Manoel da Silva, vulgo Chico Porém, de 61 anos de idade, será submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Picos na próxima terça-feira, 6 de novembro. Ele é acusado de assassinar o mototaxista Edilson Virgulino Neto, 28 anos, crime ocorrido no início da noite de 7 de maio de 2004, na zona rural de Santana do Piauí.

Segundo as investigações da Polícia, o crime fora cometido por ciúmes. Casado e pai de cinco filhos, o acusado mantinha um relacionamento extraconjugal com Francisca Jovita de Lima, conhecida como Tica Verdureira.

Esta, no entanto, vinha mantendo um relacionamento amoroso com um mototaxista identificado apenas pelo apelido de Matuto. No dia do crime, informa o assistente de acusação, advogado Elias Cipriano, Chico Porém armou uma emboscada e assassinou Edilson Virgulino Neto, que apenas tinha ido fazer uma “corrida” e deixar Tica Verdureira em casa.

O acusado fugiu e somente foi preso onze dias depois após intensa investigação da Polícia, comandada pelo então delegado de Santana do Piauí, Cipriano Mourinha. Em depoimento, Chico Porém ainda tentou negar o crime, mas acabou confessando a autoria e justificou na época que matou o mototaxista por ciúmes da amante, Tica Verdureira.

Preso e recambiado para a Penitenciária Regional “José de Deus Barros”, em Picos, Chico Porém ficou menos de seis meses recolhido e, por atraso na conclusão da denúncia, foi autorizado a responder ao processo em liberdade. Logo em seguida ele foi morar em São Paulo com a amante Tica Verdureira.

Julgamento

De acordo com o assistente de acusação, advogado Elias Cipriano, a família da vítima aguarda com expectativa o julgamento e espera que seja feita justiça. Os familiares e amigos do mototaxista Edilson acreditam que Chico Porém será condenado a pelo menos 20 anos de prisão em regime fechado.

“Trata-se de um crime hediondo, praticado com requintes de crueldade, cometido de forma traiçoeira e sem dá chances de defesa para a vítima. O réu disparou vários tiros de revólver calibre 38 contra Edilson e depois utilizou um objeto cortante para produzir várias outras lesões. É preciso que a justiça seja feita e nossa expectativa é de que ele seja condenado a, no mínimo, vinte anos de prisão, pois é acusado de homicídio duplamente qualificado” – previu o assistente de acusação, advogado Elias Cipriano.

Repercussão

Devido à brutalidade, na época o crime teve ampla repercussão em Picos e região. Foi manchete nos jornais locais e alvo de diversas matérias nas emissoras de rádio. A vítima na época tinha apenas 28 anos de idade, era casada e pai de um filho de três anos, hoje já adolescente.

