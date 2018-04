Policiais Militares da 3ª Companhia de Jaicós capturaram na manhã desta quarta-feira, 25, um homem identificado como Geraldo Altino Alves, de 60 anos, acusado de ter assassinado uma pessoa na tarde desta terça-feira (24), na localidade Pau Ferrado, zona rural do município de Jaicós.

A equipe coordenada pelo capitão Lindomar Félix conseguiu localizar o acusado por volta das 10h de hoje, na região do povoado Croazal, próximo a BR 407. Com Geraldo foi encontrada a arma que teria sido utilizada no crime, um revólver calibre 38, de marca Taurus.

Após a prisão, o autor do homicídio foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós.

Após a prisão, o autor do homicídio foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós. Em depoimento, Geraldo relatou que ‘Nego de Chiquinho’ e uma outra pessoa teriam recebido uma quantia em dinheiro, no valor de 3 mil reais, para matarem ele, e que a encomenda de sua morte estaria relacionada ao acidente que resultou na morte de seu irmão.

A vítima foi o agricultor Edvaldo Francisco Batista, vulgo, “Nego de Chiquinho”, que foi assassinado a tiros na frente da esposa. Ele tentava desatolar o veículo quando Geraldo Altino chegou em uma D20, desceu da camionete, se aproximou, voltou ao carro e depois retornou e efetuou os disparos de arma de fogo. A vítima ainda tentou escapar, mas não resistiu aos ferimentos causados pelas balas e morreu no local.

CidadesnaNet

A notícia Acusado de assassinato é capturado pela PM no interior de Jaicós apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte