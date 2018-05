Acusado de espancar avô em troca de dinheiro é preso em Jaicós

O jovem de 23 anos, identificado por Romário Borges de Oliveira, acusado de espancar seu avô, José Antônio Gomes, um idoso de 70 anos de idade, foi preso na madrugada desta sexta-feira, 25, na cidade de Jaicós.

Segundo informações da polícia, após agredir o avô na zona rural de Massapê do Piauí, fato ocorrido por volta das 11h30, Romário fugiu em uma motocicleta para a cidade de Picos, e só retornou a Jaicós, onde reside, por volta das 4h.

Romário teria chegado em casa fazendo novas ameaças, desta vez, à sua mãe. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o agressor no bairro Nossa Senhora das Mercês.

O mesmo foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós. O delegado responsável pelo caso, Dr. Miguel Carneiro, informou que está aguardando o laudo médico para saber em que crime o agressor será autuado.

Atualizada às 14h20

Para o delegado Miguel Carneiro, o caso é considerado como grave. “Uma ocorrência de roubo seguido de lesão corporal grave contra um idoso de 70 anos, que foi violentamente agredido com socos e paulada pelo próprio seu neto, provocando várias lesões na cabeça e no braço, que fraturou. “A vítima está incapacitada de exercer as ocupações habituais por pelo menos 30 dias”, disse o delegado, conforme o laudo médico.

Segundo relatou o delegado, durante as agressões, o neto exigiu dinheiro e o avô entregou ainda quantia de 100 reais. “Ele pediu 50, mas quando observou que o avô estava com 100 reais na mão, ele tomou e ainda ameaçou que quando voltasse, se não tivesse mais dinheiro, mataria o idoso e a avó”, acrescentou Carneiro.

Romário, que já tem passagens pela polícia por desacato e resistência à prisão, foi autuado pelos crimes e será encaminhado à Penitenciária Regional José de Deus Barros, em Picos, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Cidades na Net

