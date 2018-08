Um exame de corpo de delito realizado pelo Samvis no Hospital Regional Justino Luz, na cidade de Picos, comprovou o crime de estupro contra um menino de seis anos, ocorrido na cidade de Aroazes. O suspeito, identificado como Irlan de Sousa Rocha, de 22 anos, foi preso em flagrante.

Segundo o delegado Maycon Braga, da delegacia de Valença, o rapaz está preso na carceragem da delegacia. O suspeito foi autuado em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável. Ele deve ser encaminhado para a Penitenciária José de Deus Barros, na cidade de Picos.

De acordo com a Polícia Militar, a criança estava com a mãe em uma festa que acontecia na cidade Aroazes. Por volta das 4h30min a mãe sentiu falta do menino e começou a procurá-lo.

O suspeito foi localizado por volta das 6h da manhã. Ele estava com a criança em um matagal, em um local distante de onde acontecia a festa. O rapaz foi preso pela Polícia Militar e levado para a Delegacia de Valença.

De acordo com o delegado Maycon, apesar do resultado positivo do exame de corpo de delito, o suspeito nega o crime. “Mas contra fatos não há argumentos. São muitos os indícios de que ele praticou o crime”, disse.

G1 Piauí

A notícia Acusado de estupro de menino de seis anos será encaminhado para a Penitenciária de Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.