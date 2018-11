Acusado de homicídio em Picos é executado a tiros no Ceará

Um homem identificado como Diego Miramar Bezerra, de 26 anos, foi executado na madrugada dessa terça-feira (27/11), no município de Salitre, no Ceará. De acordo com informações, a vítima foi morta a tiros por volta de 02h.

Diego foi detido na última terça-feira (20/11), pela Polícia Militar de Fronteiras, acusado de praticar assaltos no estado do Ceará. O criminoso também respondia por um homicídio na cidade de Picos.

Segundo informações, ele estava dormindo em um colchonete no quarto de sua residência quando foi executado por arma de grosso calibre.

O crime segundo testemunhas, se deu após dois homens em uma moto se aproximarem e arrombarem a porta de uma casa no Sítio Roncador, a uma distância média de 5 Km para o centro de Salitre.

De acordo com a Polícia Militar de Salitre, as paredes do quarto apresentaram várias perfurações.

Meio Norte

