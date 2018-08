Acusado de matar ex-esposa é condenado por Tribunal Popular do Júri em Picos

Após cerca de 12 horas de julgamento, o Tribunal Popular do Júri condenou Valdinar Monteiro de Jesus, de 54 anos, há 11 anos de reclusão pelo assassinato de Helena Santos Moura, de 33 anos, sua ex-companheira.

A juíza Nilcimar Rodrigues de Araújo Carvalho, da 5ª Vara Criminal da comarca, leu a sentença do réu por volta das 22h00. Valdinar também foi condenado há quatro meses, pelo crime em regime aberto pelo crime de lesão corporal simples.

Na acusação atuou o representante do Ministério Púbico Estadual, promotor de justiça Eduardo Palácio, que deve recorrer da sentença, e na defesa do réu a Defensora Pública, advogada Maria Tereza.

O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2016 no bairro Altamira, em Picos. Funcionário da prefeitura municipal, Valdinar, era motorista de ônibus escolar e viveu com Helena por cerca de dez anos com quem teve três filhos.

Foram arroladas sete testemunhas. Entre elas a senhora Maria do Carmo Santos Moura, mãe de Helena, que foi a primeira testemunha de acusação a depor e também foi atingida por golpes de faca no dia do crime.

Segundo Maria do Carmo, o crime foi motivado por ciúmes uma vez que a Valdinar não aceitava o fim do relacionamento.

