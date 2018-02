Acusado de matar idoso em Santana do Piauí é preso em Tocantins

A polícia militar da cidade de Aguiarnópolis, estado do Tocantins, prendeu na manhã de hoje, Francisco Benedito dos Santos, o “Fala Fina”. Ele e mais dois comparsas, identificados como Edilson Saldanha da Silva e Rafael Bruno Bezerra de Souza, são acusados do crime contra o idoso Francisco Félix, o Chico Borges, de 72 anos, ocorrido em 09 abril de 2009 em Santana do Piauí. Desde então o acusado estava foragido. A prisão ocorreu na casa da mãe do acusado.

Francisco Benedito é sobrinho da aposentada Regina, esposa do idoso Chico Borges. Ao praticarem o crime, os três estavam encapuzados, o que dificultou o reconhecimento por parte da vítima. Eles cometeram o homicídio com pauladas desferidas contra o idoso “Chico Borges”. Na ocasião também levaram R$ 4.800 e uma motocicleta.

De acordo com informações fornecidas pelo Delegado Regional, Dr. Tiago Daniel de Moraes ao PORTAL RIACHAONET, a polícia militar recebeu informações desde Picos sobre o paradeiro do suspeito. Na abordagem foi confirmado que ele tinha um mandado em aberto (clique AQUI e veja o mandado). Após os procedimentos legais ele vai ser recolhido em Tocantinópolis-TO, o juiz de Picos vai ser comunicado sobre a prisão e aguardar a transferência para o Piauí.

VIDA DE FORAGIDO

Ele estava foragido desde o momento do crime e morava na cidade de Estreito-MA, onde trabalhava como pintor. Ainda segundo informações da polícia civil, ele era considerado uma pessoa de boa convivência, mas também era suspeito de um crime na cidade por conta de uma briga. Após a prisão, foi descoberto que ele estava envolvido em outros crimes no Pará, Tocantins e Maranhão: Homicídio em Estreito-MA, dois homicídios em São Geraldo do Araguaia-TO e acusado pela família de um estupro de vulnerável. No momento da prisão, ele já se preparava para fuga, mas foi detido e conduzido à delegacia de Tocantinópolis para os procedimentos legais.

VÍDEO – ACUSADO FALA SOBRE O CRIME EM SANTANA DO PIAUÍ

VEJA MATÉRIA SOBRE O CRIME

Após um longo trabalho de coleta de dados, os militares do 4° Batalhão de Polícia Militar de Picos (4° BPM) prenderam os assassinos do idoso Francisco Félix, o Chico Borges, de 72 anos, crime acontecido em 09 abril de 2009, no município de Santana do Piauí. A frente das diligências o cabo Tarcísio, também delegado de Santana, deteve Edilson Saldanha da Silva, de 20 anos, na cidade de Missão Velha, estado do Ceará.

O outro acusado de participar do crime, Rafael Bruno Bezerra de Souza, foi preso pela Polícia Militar na cidade de Picos. Os dois delataram o nome do terceiro envolvido no crime, Francisco Benedito dos Santos, conhecido por “Fala Fina”, que continua foragido da justiça.

O cabo Tarcísio informou que a Polícia Militar já tinha informações de que um dos suspeitos fazia parte da família da vítima. Francisco Benedito dos Santos, o “Fala Fina” é sobrinho da aposentada Regina, esposa do idoso Chico Borges. Ao praticarem o crime, os três estavam encapuzados, o que dificultou o reconhecimento por parte da vítima. Eles cometeram o homicídio com pauladas desferidas contra o idoso “Chico Borges”. Ma ocasião também levaram R$ 4.800 e uma motocicleta.Tarcísio explicou que chegou até Edilson Saldanha, através de informações de policiais de Missão Velha. “Eles nos repassaram que o acusado estava homiziado na residência de seus pais”, comentou. A abordagem realizada pela Polícia Militar, nas duas prisões, impediu que houvesse qualquer reação por parte dos envolvidos, que confessaram o crime.

Após ser detido no Ceará, Edilson Saldanha da Silva foi trazido para a cidade de Picos e conduzido imediatamente para o presídio José de Deus Barros. Já o Rafael Bruno permanece detido no 2° DP de Picos, localizado na Avenida Deputado Sá Urtiga.

Os criminosos presos também são os responsáveis pelo assassinato do moto taxista Bernardo Silvestre Da Luz, ocorrido no dia 07 de abril deste ano, quando o mesmo após uma corrida foi assassinado. Os criminosos contrataram Bernardo em frente à AABB, e após a corrida o mataram com golpes de faca.