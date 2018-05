Acusado de tentativa de assalto é preso em Paulistana mas liberado em seguida

Na última quinta-feira (03/05), por volta das 22h, a equipe da Força Tática de Paulistana, composta pelos Tenentes PM Vilela e Souza Torres, CB PM Gilvan Belo, ALCFC Fernando, SDs Marivaldo e Humberto, com o apoio dos soldados Henrique e Mendeleiev, do policiamento convencional, foram acionados via telefone, para atender uma ocorrência na localidade do Itainzinho, zona rural de Paulistana, onde dois homens em uma motocicleta, portando armas de fogo, teriam tentado roubar a moto do professor Francisco da Fonseca Batista, de 64 anos, que estava deslocando do povoado de Serra Vermelha, sentido Paulistana.

Segundo informações, os criminosos bloquearam a pista de acesso, mas como o professor não parou no local do bloqueio, os bandidos o seguiram e realizaram vários disparos de arma de fogo na vítima, inclusive dentro das ruas do povoado do Itainzinho, mas não conseguiram consumar o roubo.

A equipe da Força Tática iniciou as diligências na região do povoado de Itainzinho e Serra Vermelha, no sentido de capturar os indivíduos. E após várias abordagens e buscas realizadas, por volta de 02h da madrugada, foi realizada a prisão do suspeito identificado como Marcos Vinícius Carvalho da Silva, de 22 anos, na localidade Caldeirãozinho, próximo ao povoado de Serra Vermelha, que confessou ter participado da tentativa de roubo, juntamente com Edmar da Silva Lopes, que era seu garupa da moto e foi quem realizou vários disparos com um revólver calibre 38 na vítima.

Ainda nas buscas do segundo suspeito altamente perigoso, que responde por homicídio qualificado praticado no município de Isaías Coelho, no ano de 2015, bem como atualmente em seu desfavor tem um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Paulistana, por tráfico de drogas, a equipe foi informada por sua irmã e populares do povoado Serra Vermelha, que o mesmo teria passado de moto com um comparsa, ambos com armas grandes, no sentido da localidade Caldeirãozinho.

Por volta das 03h30, a equipe da Força Tática ao chegar à localidade Caldeirãozinho, nas proximidades do “bar de zé filho”, ao ser avistada por Edmar da Silva Lopes, que já estava na companhia de outro indivíduo ainda não identificado, realizaram vários disparos de arma de fogo na direção da viatura, momento em que houve o revide e uma intensa troca de tiros, o que forçou os elementos adentrarem na caatinga, com as armas, tomando destino ignorado.

Por questões de segurança para o efetivo, em razão dos indivíduos estarem portando armas de fogo, foi aguardado até 05h para se iniciar o rastreamento dos dois bandidos. Foi percorrido mais de 10km seguindo os rastros deixados no ambiente de caatinga, fazendo varreduras e diligências entorno de confronto e demais localidades, mas nenhum deles foi encontrado. Populares da região informaram que um dos bandidos estava ferido.

O suspeito preso, que confessou a participação na tentativa do roubo e também foi reconhecido pela vítima, foi apresentado por volta das 13h30min, do dia 04/05/2018, na Delegacia Regional de Polícia Civil de Paulistana, mas como não havia delegado de plantão, foi conduzido pela Força Tática juntamente com a vítima para a Delegacia de Jaicós, que informou não ser possível a realização do flagrante na referida delegacia em razão do delegado também não se encontrar na cidade.

Posteriormente foi entrado em contato com as Delegacias de Picos e Fronteiras, mas todos os delegados informaram não poder realizar o flagrante, pela situação ser de responsabilidade da circunscrição da delegacia de Paulistana.

Por fim, a equipe retornou da cidade de Jaicós para Paulistana, reapresentando novamente, por volta das 22h30min, ainda do dia 04/05, e em razão do Agente Plantonista informar novamente que não havia Delegado de plantão, ficando impossibilitado de proceder com o flagrante, o mesmo realizou a apreensão da motocicleta que foi utilizada na prática do roubo, liberando o suspeito em seguida.

