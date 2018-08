A família de Brena Macena Pereira, 15 anos, está à sua procura, a mesma está desaparecida desde das 17h da última terça-feira (14). Segundo informações do pai, Brena saiu de casa no bairro Paraibinha dizendo que iria em uma padaria no mesmo bairro. O pai relata que a jovem saiu de casa trajando um short jeans e uma camiseta branca.

De acordo com o pai adotivo, Manoel Pereira dos Santos, essa já é a segunda vez que a filha foge de casa. O pai conta que a última notícia que teve da jovem foi através das redes sociais, onde ela relata que está bem para a família não se preocupar. “No Facebook ela diz que está bem, mas não diz onde está”, resumiu.

Manoel faz um apelo para quem estiver com sua filha trazer de volta. A família está desesperada “Alguém que estiver com ela traga ela de volta”, disse.

Quem tiver quaisquer informações pode entrar em contado nos telefones (89) 999049131 / (89) 999182630

Fonte: Grande Picos

A notícia Adolescente de 15 anos desaparece em Picos e família faz apelo apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte