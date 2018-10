Adolescente é sequestrada e estuprada por dois homens no Piauí

Na segunda-feira (01/10), uma adolescente de iniciais K.N.S, de 15 anos, foi raptada e estuprada por dois homens em um veículo modelo Prisma de cor preta, no momento em que saia da escola no bairro Nova Parnaíba, na cidade de Parnaíba.

De acordo com o boletim de ocorrência da jovem em depoimento à Polícia Civil, ela pegou uma van até sua escola, chegando próximo ao Colégio Estadual localizado na avenida Coronel Lucas, a van quebrou. Por conta disso, a adolescente resolveu fazer o restante do percurso a pé até onde estuda na Escola Lauro Correia, localizada na Avenida Álvaro Mendes.

Ainda segundo o B.O, a garota chegou atrasada na escola e uma funcionária não permitiu a sua entrada, fazendo com que ela retornasse para sua residência. A menor deslocou-se a pé para a Praça Santo Antônio, com o objetivo de pegar outra condução de volta. No meio do caminho, ela foi abordada por dois homens desconhecidos próximo a um supermercado na Avenida Álvaro Mendes, onde eles lhe agarraram e a jogaram no interior do veículo.

Em seguida, os criminosos a levaram para um local que ela não soube descrever. Chegando neste local, os indivíduos mandaram que a adolescente tirasse a roupa e praticaram o estupro. Segundo o depoimento da adolescente, o estupro durou uma hora.

Após isso, os criminosos abandonaram a mesma próximo uma ponte da Cobrasil que dá acesso ao Tabuleiro. A vítima declarou no seu depoimento que um dos indivíduo tinha cor parda, barba e aproximadamente uns 45 anos.

Depois do fato, a menor foi caminhando até sua escola onde ficou a espera de seu padrasto, que avisou a mãe da jovem e eles de imediato se dirigiram ao Complexo da Polícia Civil em Parnaíba, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência e em seguida, o delegado encaminhou vítima para o Instituto Médico Legal (IML) para perícia, com o objetivo de constatar a violência física e conjunção carnal.

Fonte: Com informações do Portal Litoral Notícias