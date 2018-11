Adolescente morre após ser atropelado na BR 316 em Picos

Por volta das 21h40 desta quinta-feira, 01, um adolescente de apenas 14 anos morreu após ser atropelado por um caminhão, no bairro Catavento, em Picos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o menor vinha agarrado na carroceira do caminhão, perdeu o equilíbrio, caiu e foi atropelado pelo mesmo.

A vítima veio a óbito no local. O motorista do veículo evadiu-se e não foi identificado.

Nossa redação buscou o Conselho Tutelar de Picos, que informou que a criança reside no bairro Morada do Sol.

“Estivemos no local e o que colhemos foram informações de populares, por algum tempo a vítima ficou no local, sem ser identificada, pois não portava nenhum documento”, explicou o presidente do Conselho Tutelar, Raimundo Nonato.

Apesar de ter atendido a ocorrência, o Conselho Tutelar ainda não possui o nome da vítima.

Fonte: Picos 40 Graus

