Cinco adolescentes, uma criança de apenas oito anos e um homem identificado como Josenilson Francisco Monteiro de Sousa foram flagrados por policiais civis furtando objetos do antigo prédio da Delegacia Regional de Picos, localizada na Avenida Severo Eulálio. O flagrante ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10).

O grupo foi flagrado após os policiais realizarem vistorias no prédio durante a madrugada. “Em uma dessas fiscalizações de madrugada percebemos a presença de pessoas e fizemos um cerco. No momento em que o grupo deixava o prédio da delegacia, tentando levar objetos dos veículos, foram surpreendidos por nós policiais e efetuamos a apreensão dos adolescentes envolvidos e a prisão do maior de idade”, disse o chefe de plantão, Roberto Santos.

O grupo estava tentando levar capacetes, baterias e farol dos veículos e objetos da delegacia.

Roberto informou ainda que uma criança de oito anos estava em companhia do grupo e já foi entregue aos seus familiares.

Segundo o policial, algumas pessoas conseguiram fugir, mas a Polícia Civil já identificou os foragidos e está em diligência na tentativa de localizá-los.

A notícia Adolescentes e uma criança de oito anos são flagradas furtando antigo prédio de delegacia em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte