Adolescentes são detidos acusados de assalto a mão armada em Picos

Por volta das 15h20min desta segunda-feira (07), uma guarnição que fazia rondas pela Rua Carlos Marcílio, no bairro Canto da Várzea, se deparou com dois adolescentes em fuga que, segundo uma testemunha que os perseguia, haviam acabado de realizar um assalto a mão armada.

Os policiais fizeram o acompanhamento tático e acabaram capturando os menores de idade na Rua Hilda Policarpo, na altura do CEPROSP (Centro de Educação Profissionalizante São Paulo).

Com a dupla de apenas 14 e 15 anos os policiais encontraram um revólver calibre 22 municiado com sete munições intactas e a numeração raspada, além do aparelho de telefone celular e uma bolsa, pertencentes a uma mulher vítima de roubou.

Na Central de Flagrantes os menores confessaram o crime e o adolescente de 15 anos assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida.

Ele também estava de posse dos pertences da vítima.

Após serem autuados, os adolescentes foram encaminhados ao Complexo de Defesa do Menor da cidade de Picos.

O telefone celular e a bolsa foram devolvidos a vítima do assalto.

