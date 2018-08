Advogado piauiense representa o Brasil no Fórum mundial dos países

O advogado piauiense Dr Marcus Vinícius Coelho, representou o Brasil na Fórum Mundial dos países que compõe o Brics na África do Sul. No final de julho ocorreu a 10ª Cúpula do bloco de potências emergentes Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em Joanesburgo, com a abertura de um fórum econômico com a presença de líderes e mais de mil delegados desses países.

A cúpula do Brics, que representa 43% da população mundial e 26% do Produto Interno Bruto (PIB) do planeta, acontece em um contexto internacional influenciado pela política unilateral e protecionista dos Estados Unidos, que não compartilha do bloco.

O ministro do Comércio e Indústria da África do Sul, Rob Davies, foi o encarregado de inaugurar o fórum no Centro de Conferências de Sandton, no centro financeiro de Joanesburgo.

No discurso de abertura do fórum de negócios, Davies destacou o “enorme crescimento” da economia do Brics nos “últimos anos”, pois passou em uma década de 12% para 26% do PIB mundial.

“Não é um segredo que vivemos tempos de turbulências” no panorama internacional, afirmou o ministro sul-africano ao ressaltar que “é um momento de crise para o sistema de comércio”.

Como anfitriã e atual presidente do Brics, a África do Sul, que recebe pela segunda vez a cúpula do bloco, convidou vários países de seu continente para a reunião para construir pontes e que essas nações se beneficiem do relacionamento com as cinco potências.

Além disso, estão convidados outros países dentro da iniciativa “Brics Plus”, promovida pelo bloco para aumentar a cooperação entre países emergentes.

Fonte: Portal Meio Norte

