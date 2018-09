Agente de saúde morre após colisão entre carro e moto no Piauí

Um agente de saúde morreu após um acidente de carro por volta das 17h deste domingo (23/09) na estrada de acesso a praia da Pedra do Sal, comunidade Labino, litoral do Piauí.

Pai e filho, de seis anos, estavam na moto que bateu de frente com um carro. Claudiomar, que era agente de saúde, morreu no local e a criança foi levada pelo SAMU ainda com vida e segundo informações, se encontra em estado grave.

Pessoas que presenciaram o acidente disseram que o motorista do carro estava sob suspeita de embriaguez e não permaneceu no local.

A Polícia Militar responsável esteve no local para levantamentos da ocorrência.

Fonte: Blog do Pessoa

