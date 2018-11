Agricultor é morto a tiros em São Luís do Piauí

Na noite desta terça-feira (06) o agricultor João Andrade, 61 anos, mais conhecido como Zé de João de Zuca, foi encontrado morto em sua roça na localidade Guaribas Velhas, município de São Luís do Piauí.

Segundo o comandante do Grupamento de Polícia Militar de São Luís do Piauí, Cabo Getúlio, no corpo do agricultor havia marcas de tiros.

O corpo de Zé de João Zuca foi levado para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, para ser periciado.

A Polícia faz buscas na região para capturar o autor do crime. Até o momento ninguém foi preso.

