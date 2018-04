ALEGRETE | 2° Encontro Municipal de Cultura encerra o segundo dia do aniversário de 26 anos da cidade

Na noite de ontem (26), foi realizado o II Encontro de Cultura do Município, o evento foi organizado pelo secretário de cultura da cidade, Iago Sousa e sua equipe de trabalho e contou com a participação de um grande público. Diversas apresentações culturais abrilhantaram a noite do evento cultural em alusão ao aniversário da cidade.

Estiveram presentes no evento as seguintes autoridades do município, prefeito Márcio Alencar, primeira dama Andreia Silva, vice-prefeita Hermilinda de Carvalho, inspetora de ensino da rede municipal de educação Célia Maria, presidente da câmara de vereadores Manoel Ramos e os demais vereadores da cidade, Erasmo Lima, Constâncio Ramos, Claudilto Rodrigues, Manoel Roberes, Paulo Lucemberg, Mateus Vicente, Firmino Pedro e Luís Carlos.

Na abertura do evento o secretário de cultura Iago Sousa, destacou a importância das práticas culturais serem trabalhadas e incluídas no município. Também toda a preparação, esforço e dedicação que a equipe e os alunos dos grupos da secretaria de cultura tiveram durante os últimos meses para realizarem esse evento. O prefeito Márcio Alencar em sua fala, atribui a felicidade que está sentindo por ver um trabalho tão bonito e emocionante sendo realizado pela secretaria municipal de cultura.









A equipe da secretaria de cultura passou um grande período de tempo preparando, ensaiando e organizado o evento que aconteceu ontem. Depois de toda a preparação a noite cultural contou com 14 incríveis apresentações são elas, Flasch Mob feito pelos alunos das aulas de dança, Companhia Artiística Alê Dance formada por meninas entre dois anos de idade até seis anos do baby class, Roda de capoeira, duas apresentações do ballet com os alunos do II grau, apresentação forró geral, dança do ritmo tango, Regaetton, coreografia geral do ballet com as alunas do II, III e IV grau, dança do ritmo salsa, apresentação de zumba com mulheres praticantes e mix de danças.

























Todas as 14 apresentações animaram e chamaram muito a atenção do público que estava participando do evento. Porém a 14ª e última apresentação da noite, emocionou e encantou diversas pessoas que estavam presentes. A aluna do curso de ballet, Camila de apenas 12 anos, realizou a apresentação A morte do Cisne, com uma versão da coreografia do professor Dayron Abreu, a perfeição com que a garota executou os passos chamou a atenção da plateia presente. Essa apresentação consagrou o momento da jovem bailarina que subiu de nível no ballet, e dá início ao seu desempenho profissional no ballet.



















O evento ainda contou com os shows dos cantores, Ladislau Braga, João Oliveira dos Teclados, Raimundo Neto e Banda e Carlinhos Morais, que fizeram a alegria do público que prestigiou e participou do II Encontro Municipal de Cultura de Alegrete do Piauí.













Acompanhe todas as fotos da noite cultural!









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O post ALEGRETE | 2° Encontro Municipal de Cultura encerra o segundo dia do aniversário de 26 anos da cidade apareceu primeiro em Cidades na Net.





Link da Fonte