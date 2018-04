ALEGRETE 26 ANOS | II Encontro de Cultura é recorde de público e sucesso de organização; fotos

Como parte da programação alusiva ao aniversário de 26 anos de emancipação política do município de Alegrete do Piauí, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, realizou na noite desta quinta-feira (26) o II Encontro Municipal de Cultura.

O evento foi organizado pelo secretário de cultura da cidade, Iago Sousa e sua equipe de trabalho e contou com a participação de um grande público. Com o objetivo de resgatar, incentivar e fortalecer a cultura no município, aconteceu diversas apresentações culturais, entre elas, Dança, Ballet, Capoeira e Zumba, com a participação da Companhia Artística Alê Dance.

Estiveram presentes no evento as seguintes autoridades do município, prefeito Márcio Alencar, primeira dama Andreia Silva, inspetora de ensino da rede municipal de educação Célia Maria, os vereadores Erasmo Lima, Constâncio Ramos, os secretários Iago Sousa (Cultura), Jean Oliveira (Finanças), Adricia Sousa (Assistência Social) e Valdenia Silva (Educação). O prefeito de Vila Nova do Piauí, Edilson Brito e o presidente câmara Deijano Raimundo de Lima também estiveram a prestigiar.

Na abertura do evento o secretário de cultura Iago Sousa, destacou a importância das práticas culturais serem trabalhadas e incluídas no município. Também toda a preparação, esforço e dedicação que a equipe e os alunos dos grupos da secretaria de cultura tiveram durante os últimos meses para realizarem esse evento. “Passado um ano e quatro meses nós temos hoje um balanço positivo para comemorar e fazer aqui neste evento uma espécie de prestação de contas a gestão e a população, que os investimentos feitos no setor estão tendo resultados satisfatórios. Hoje o meu coração pulsa de alegria, pois só sabe o verdadeiro sentido de investir na Cultura, quem é produto dela. Mas do que o lindo espetáculo de apresentações que foram mostrados no evento que com certeza foi encantador, maior é a transformação que nós estamos oportunizando a essas crianças e adolescentes. Pois costumo dizer que nesta fase da vida os jovens procuram um grupo para se inserir e nós estamos sendo protagonistas na nossa própria Alegrete de organismos que fomentam a Cultura e consequentemente o desenvolvimento físico, mental e intelectual”, enfatizou.

O prefeito Márcio Alencar em sua fala, atribui a felicidade que está sentindo por ver um trabalho tão bonito e emocionante sendo realizado pela secretaria municipal de cultura. “Parabéns Iago, parabéns equipe. Reforço meu compromisso de ajudar naquilo que for necessário para o pleno desenvolvimento da pasta”.









A equipe da secretaria de cultura passou um grande período de tempo preparando, ensaiando e organizado o evento que aconteceu ontem. Depois de toda a preparação a noite cultural contou com 14 incríveis apresentações são elas, o baby class, Roda de capoeira, duas apresentações do ballet com os alunos do II grau, apresentação forró geral, dança do ritmo tango, Regaetton, coreografia geral do ballet com as alunas do II, III e IV grau, dança do ritmo salsa, apresentação de zumba com mulheres praticantes e mix de danças.

























Todas as 14 apresentações animaram e chamaram muito a atenção do público que estava participando do evento. Porém a 14ª e última apresentação da noite, emocionou e encantou diversas pessoas que estavam presentes. A aluna do curso de ballet, Camila de apenas 12 anos, realizou a apresentação A morte do Cisne, com uma versão da coreografia do professor Dayron Abreu, a perfeição com que a garota executou os passos chamou a atenção da plateia presente. Essa apresentação consagrou o momento da jovem bailarina que subiu de nível no ballet, e dá início ao seu desempenho profissional no ballet.



















O evento ainda contou com os shows dos cantores, Ladislau Braga, João Oliveira dos Teclados, Raimundo Neto e Banda e Carlinhos Morais, que fizeram a alegria do público que prestigiou e participou do II Encontro Municipal de Cultura de Alegrete do Piauí.













Acompanhe todas as fotos da noite cultural!









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































]

O post ALEGRETE 26 ANOS | II Encontro de Cultura é recorde de público e sucesso de organização; fotos apareceu primeiro em Cidades na Net.





Link da Fonte