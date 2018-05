Comunidade de Pocinhos pertencente à paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Alegrete do Piauí divulgou a programação do festejo em honra a seu padroeiro Santo Antônio. Esse ano o festejo tem como tema: “Com Santo Antônio aprendemos a superar a violência anunciando o evangelho da paz.” E vai acontecer do dia 31 de maio à 13 de junho de 2018.

De acordo com o Padre Antônio Ismael de Holanda que é o responsável por conduzir os trabalhos pastorais da comunidade de Pocinhos, o festejo do padroeiro é propício para uma renovação espiritual de fé. “A festa do nosso padroeiro, será um tempo propício para uma autêntica renovação e conversão ao Senhor Jesus, momento também de intensificarmos o testemunho da Caridade”, destaca o Padre.

O padre Antônio Ismael e o Conselho de Pastoral Comunitário convidam a todos os fieis, famílias e devotos de Santo Antônio para participarem dessas treze noites de novenas/missas de fé e devoção em honra a esse padroeiro.

Acompanhe a programação!





O post ALEGRETE | Comunidade Pocinhos divulga programação da trezena em honra a Santo Antônio apareceu primeiro em Cidades na Net.





Link da Fonte