Aluna de Monsenhor Hipólito é 1° lugar no Brasil em concurso de Redação do Senado Federal

A piauiense Lanielle Lorana de Sá Andrade, do Centro Estadual de Tempo Integral José Alves Bezerra, de Monsenhor Hipólito, na região de Picos, foi o primeiro lugar no 11º Concurso de Redação do Senado Federal com o tema “A Constituição Cidadã 30 anos depois”.

A comissão julgadora do Jovem Senador 2018 se reuniu na última quarta(3), no Senado Federal, e escolheu os três melhores textos do país. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira(04). Lanielle escreveu sobre “Cidadão em ação, democracia em construção”.

Na edição deste ano, foram apresentadas mais de 190 mil redações em todo o país, um aumento de 28% em comparação com a Edição de 2017.

Lanielle Lorana que cursa o 3º ano do Ensino Médio no CETI, teve a orientação do professor Satírio Francisco de Sousa na sua redação. “Estou muito feliz e emocionada por ter conquistado o primeiro lugar na redação do Senado Federal. É, sem dúvida alguma, uma grande honra poder representar a minha escola”, comemora a aluna.

Esta é a sexta vez que a escola de Monsenhor Hipólito representa o Piauí na fase nacional, tendo participado também nos anos de 2009, 2010, 2012, 2016 e 2017, tendo como melhor resultado a conquista do 3º lugar nacional em 2017.

Para o professor Satírio, conquistas como essas trazem uma sensação de dever cumprido. “Sinto-me extremamente feliz e orgulhoso de meus alunos, da minha instituição e do meu trabalho. É diante de conquistas como essas que percebemos que todo amor, zelo e empenho que dedicamos ao nosso papel de educar, não foi em vão”, disse o professor.

De acordo com a diretora da escola, Josefa Ilza, o compromisso com o trabalho faz a diferença. “Nosso compromisso é com a educação de qualidade. Não deixamos as dificuldades interferirem no nosso projeto de ensino. Incentivamos, auxiliamos e damos suporte para que nossos alunos se sintam motivados a estudar e serem vitoriosos naquilo que se propuseram a fazer”, revela a diretora.

O secretário de Estado da Educação do Piauí, Hélder Jacobina, parabenizou a conquista que, segundo o mesmo, não é só da jovem Lanielle, mas de todos que fazem a rede pública estadual do Piauí.

“Parabéns à nossa querida aluna Lanielle Lorana, aos seus professores, a cidade de Monsenhor Hipólito e a todos que fazem a educação do Piauí. Essa conquista nos enche de orgulho e nos motiva a continuar trabalhando por uma educação de mais qualidade, com escolas estruturadas, professores valorizados e qualificados, além de projetos e programas que fazem da nossa educação uma das que mais crescem no país. Estamos muito felizes”, declarou o secretário.

Concurso de Redação

Em 2018, o Jovem Senador mobilizou mais de 345 mil alunos matriculados no ensino médio de escolas públicas estaduais em todo o país, com até 19 anos, um aumento de 7% em relação à edição anterior. Os professores orientadores das redações selecionadas serão premiados com uma viagem a Brasília e acompanharão seus alunos, participando de uma programação específica na capital, incluindo um curso de formação. Ao todo, o Jovem Senador contou diretamente com o apoio de mais de 8 mil professores orientadores.

Os primeiros colocados nacionais foram escolhidos num universo de 27 redações, uma por unidade da Federação. Os textos passaram por duas seleções: uma na escola e outra na Secretaria de Educação do Estado e do Distrito Federal. A lista dos vencedores está disponível no site www.senado.leg.br/jovemsenador.

Os 27 alunos selecionados, um de cada unidade da Federação, atuarão como jovens senadores em Brasília de 19 a 24/11/2018 e a cerimônia de posse ocorrerá no dia 20 de novembro no Plenário do Senado Federal. A legislatura tem início com a posse dos jovens senadores e a eleição da Mesa Jovem e se encerra com a aprovação dos projetos e a consequente publicação no Diário do Senado Federal.

Jovens Senadores de 2018: O primeiro lugar ficou com a aluna Lanielle Lorana de Sá Andrade, do Centro Estadual de Tempo Integral José Alves Bezerra, de Monselhor Hipólito, Estado do Piauí, com a redação “Cidadão em ação, democracia em construção”. Venceu em segundo lugar o aluno Matheus Moura Carabolante, da cidade de São Francisco, São Paulo, da Escola Estadual Oscar Antonio da Costa, com a redação “Democratização e Dignidade”. O terceiro lugar na etapa nacional ficou com a aluna Luana Coutinho da Silva, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cônego Calado, de Igarapé-Açu, Pará, com a redação “Deveres e Direitos Diferentes”.

