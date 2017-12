Aluno da UFPI desaparece no interior do Piauí

Francisco Emanoel de Oliveira Morais, estudante do curso de medicina veterinária da Universidade Federal do Piauí (UFPI), campus Cinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus, desapareceu na quinta-feira (20), após deixar um bar no município de São Raimundo Nonato. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. De acordo com as primeiras informações, na manhã de quinta-feira (20)…