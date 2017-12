Aluno da UFPI que estava desaparecido é encontrado ferido após acidente

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O estudante de medicina veterinária, Francisco Emanoell de Oliveira Morais, foi encontrado na manhã deste domingo (24) na localidade Serra Vermelha, zona rural de São Raimundo Nonato. O jovem estava desaparecido desde a última quarta-feira (20).

Emanoell foi encontrado acidentado em uma estrada carroçal a cerca de 50 metros de distância de sua motocicleta. De acordo com o capitão Ivanaldo, da PM de São Raimundo Nonato, o jovem colidiu com uma árvore. “As primeiras hipóteses que nós temos é que ele entrou em uma estrada carroçal e ele colidiu com uma árvore. Estava de moto e colidiu com uma árvore. Chegou a cair, fraturou a perna, mas isso acreditamos que aconteceu na quarta-feira”, afirmou.

As informações sobre a localização do jovem foram repassadas por um morador da localidade, que ao saber do desaparecimento, contou que encontrou uma moto com as características da motocicleta de Emanoell. “Nós encontramos ele muito debilitado”, conta o capitão, que chegou no local com integrantes da Força Tática, Polícia Civil e Samu.

“Ele está na UPA, quando foi socorrido pelo SAMU deu umas três paradas cardíacas e depois retornou. Agora está sendo medicado na UPA, para ver a possibilidade de conduzir ele para Teresina”, continuou o capitão.

Antes do desaparecimento, Emanoell foi visto em um bar com os amigos. Por conta do tempo que durou as buscas, a polícia ainda não sabe se o jovem estava alcoolizado no momento do acidente. “Nós não sabemos se ele estava alcoolizado ou sob efeito de qualquer outro entorpecente”, concluiu capitão Ivanaldo.







Fonte: GP1