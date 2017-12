Aluno da UFPI que passou 4 dias desaparecido morre a caminho de Teresina

O estudante Francisco Emanoel de Oliveira Morais, de 25 anos, encontrado na manhã de domingo (24) em São Raimundo Nonato, em uma região entre a Serra Vermelha e a Serra Branca, não resistiu e morreu. Ele estava sendo transferido para Teresina em uma ambulância quando sofreu dez paradas cardíacas próximo ao município de Floriano.

O velório do jovem acontece na Funerária Lotus, na avenida Miguel Rosa. Emocionado, o pai do estudante desabafou sobre à assistência ao filho. “Através da mídia que conseguimos mobilizar a população. Mas o governo não mandou helicóptero, Bombeiros. Uma região como aquela não tem uma ambulância com UTI. Fica aqui a minha indignação”, afirmou o músico conhecido como Sulica.

O músico disse que o filho morreu vítima de um acidente de moto. “Ele bateu numa árvore, quebrou a perna e ficou quatro dias na mata. Um morador da região foi quem achou”, afirmou ao Cidadeverde.com.

O enterro vai acontecer no cemitério do bairro Renascença, às 16h desta segunda-feira (25).

Francisco Emanoel de Oliveira Morais estava desaparecido desde a última quarta-feira (20). Ele foi encontrado bastante desidratado e com ferimentos. O primeiro atendimento ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento de São Raimundo.

Em entrevista ao Cidadeverde.com, no dia 22 de dezembro deste ano, Sulica disse que o jovem saiu para uma festa com os amigos na noite de terça (19), mas desde então não retornou para casa.

Francisco é estudante de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Bom Jesus e ainda chegou a ser visto na quarta-feira (20) às 9h na casa de um amigo que esteve na festa com ele. O pai ao encontrar com Francisco chegou a pedir que ele retornasse para casa, mas ele teria ido para um bar. Por volta das 10h30 amigos de Francisco procuraram Sulica para checar a chegada do amigo em casa, e desde então começaram as buscas pelo jovem que até então estava desaparecido na região.

