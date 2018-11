Alunos do IFPI são finalistas para Parlamento Juvenil

Os alunos de Uruçuí com a professora Raquel dos Anjos (Crédito: Divulgação)

O Piauí tem um bom motivo para ter orgulho dos estudantes do interior do Estado. Todos os quatro finalistas da primeira etapa da 5º Seleção Nacional do Parlamento Juvenil do Estado são alunos do Instituto Federal do Piauí (IFPI), dos campi Uruçuí e Paulistana. Os finalistas são Cassia Coelho Rodrigues e Gabriela Coelho, de Paulistana, além de Vinnycius Sandes e Jhonattas Duarte, de Uruçuí.

Serão escolhidos um jovem por Estado, para representarem o Brasil no Parlamento Juvenil do Mercosul no biênio 2019 a 2020. “Os jovens escolhidos participarão de formação e poderão implementar seus projetos em sua região. Esta iniciativa estimula tanto o protagonismo juvenil como o enfrentamento dos problemas no cotidiano escolar”, explica a professora Raquel dos Anjos, do campus de Uruçuí.

A primeira etapa é a seleção de projetos. “Os estudantes devem idealizar e escrever um projeto que possa ser desenvolvido na sua escola e região. Na avaliação os critérios para a escolha são a originalidade, justificativa e relevância do projeto, viabilidade, linguagem e estruturação. Nesta etapa são escolhidos os 4 melhores projetos por Estado, num total de 108 projetos”, conta a professora.

Na próxima etapa os jovens que tiveram seus projetos selecionados devem confirmar a candidatura e fornecerem mais informações sobre si e sobre suas propostas no site do Parlamento Juvenil do Mercosul: pjm.mec.gov.br. “Na última etapa é aberto o período de eleições no site. Jovens de 14 a 18 anos podem escolher o candidato e o projeto que irá representar seu Estado”, aponta Raquel dos Anjos.

Segundo o Edital de regulamentação, haverá uma premiação para o jovem, a escola e o professor orientador, quando o projeto for implementado e os resultados esperados forem obtidos com êxito. “Não citam valores, mas, para mim, se o projeto for implementado de fato e atingir o público que queremos, já vai ser uma grande vitória por si só. Ao final do período de atuação do jovem parlamentar, que equivale a 2 anos de mandato”, frisa Raquel.

Jhonattas Duarte (Crédito: Divulgação)

Expectativas positivas e esperança renovada

A professora Raquel dos Anjos está muito contente com o resultado dos alunos. “Estou feliz e de esperança renovada. Sugeri a participação de alguns alunos, dois me procuraram e apresentaram seus projetos, nos inscrevemos e quando o resultado saiu quase não acreditei. É a primeira vez que participo, sou professora há pouco tempo. Tenho uma realidade de também ter vindo de escola pública e do interior do estado”, lembra a docente.

Hoje contribuindo com o futuro profissional e social dos alunos, a professora Raquel louva o projeto. “Uma iniciativa desta na minha época não havia. Incentivar desta maneira ações pensadas e executadas por jovens, de fato é um reconhecimento do valor e importância deles na sociedade”, acrescenta.

O intercâmbio cultural dos alunos é o maior ganho. “A troca de saberes com outros jovens do Brasil e da América Latina, o próprio exercício de pensar sobre sua realidade e propor algo de bom que possa transformar sua realidade local, e depois se multiplicar em ações que possam atingir outros lugares no Brasil e no Mundo. Participar desta seleção nos fez acreditar que é possível e real, independente do resultado. Já decidimos que iremos implementar os projetos na região. Eu realmente desejo que um dos meus alunos seja escolhido porque sei da vontade deles de fazerem algo. Eles têm essa energia da juventude, essa disposição, essa alegria. Mas independente, os quatro alunos do Instituto e seus projetos já representam bem o nosso Estado”, revela Raquel dos Anjos.

Uruçuí – Os estudantes do Campus Uruçuí estão no 1º ano do curso Técnico integrado ao Médio em Administração. “Gostaria de ressaltar a minha felicidade das 4 vagas dos finalistas nesta edição pertencerem a estudantes do Instituto Federal do Piauí, para mim esse fato só fortalece e reconhece essa iniciativa da educação profissional e a necessidade de descentralizar o conhecimento e a educação. Aqui no campus Uruçuí estamos há quase 500 km da capital e oferecemos uma ótima estrutura física e um corpo de profissionais extremamente capacitados possibilitando que jovens tenham acesso à educação gratuita e de qualidade”, defende a professora.

É preciso fortalecer a educação pública. “Estamos garantindo a todos o direito à educação, e mostrando que esses jovens também podem e merecem uma chance. Eu como professora me realizo nessas ações, em vê-los acreditando, desejando e buscando essas oportunidades. Mas eis a questão, as oportunidades precisam existir. Nosso campus possui 8 anos de existência e nós estamos acertando uma dívida com esse país. É necessário garantir que todos tenham acesso à educação e em todos os estágios, da educação básica ao ensino superior. Vamos conseguir, já estamos no caminho”, aponta.

Vinnycius Sandes (Crédito: Divulgação)

Protagonismo juvenil

busca novos horizontes

Vinnycius Sandes, aluno do IFPI Uruçuí, não esconde a alegria de participar da final. “É uma grande satisfação, este projeto representa minha visão da atuação dos jovens na nossa sociedade, realidade esta que quero mudar com este projeto. Este projeto aumentará minha experiência, irá me ajudar a conhecer melhor os jovens de minha região, o que também acarretará em mais conhecimento”, afirma.

A expectativa é de vitória. “Espero ganhar esta eleição, pois tenho uma vontade imensa de representar cada jovem do Piauí, todavia, se um dos outros candidatos for o vitorioso, também saberei aceitar e parabenizar suas conquistas”, acrescenta.

Sandes quer ampliar o projeto na prática. “Com a experiência que ganharei, pretendo aumentar ainda mais minha relação com os jovens e toda a sociedade, sempre procurando agir de maneira benéfica. Além disso quero também utilizar desta experiência para participar de outros projetos. Quero utilizar desses conhecimentos adquiridos na minha futura profissão, Medicina, principalmente no melhor convívio no ambiente de trabalho e discussão constante, para sempre ser tomada a melhor decisão”, considera.

Para Jhonattas do Nascimento, a participação no projeto é muito importante. “Não só para mim, mas para toda a sociedade, pois o projeto visa a melhoria da educação, e como sabemos bem a educação transforma o homem. O projeto que proponho tem como foco o protagonismo juvenil, através da atuação dos jovens dentro das escolas em grupos de aprendizagem cooperativa, este é o ponto principal do mesmo, pois a partir da interação entre os jovens poderemos diminuir a evasão escolar e ampliar nossos conhecimentos além daqueles aprendidos em sala de aula”, explica.

O também estudante de administração frisa que é preciso construir o conhecimento a partir do diálogo. “Como sabemos, todo conhecimento que temos é adquirido a partir do compartilhamento de ideias, então um projeto que visa este compartilhamento de forma que jovens são os mediadores destas ideias, ajuda muito, além da oportunidade de propor algo real que tenha impacto na realidade em que eu vivo. Me possibilitou ampliar meu olhar e perceber minha realidade e de que maneira eu posso contribuir para melhorá-la”, aponta Jhonattas.

O estudante tem uma visão altruísta do resultado. “Eu espero sempre o melhor, não só para mim, mas para todos do estado do Piauí. O projeto visa a melhoria da educação, com ele estou confiante pois sei que fiz e vou fazer um ótimo trabalho para a melhoria da educação, esta porta que abre muitas possibilidades para todos que usufruem dela. Pretendo utilizar todos os conhecimentos obtidos nessa experiência para alcançar meus objetivos, pois todo saber é bem vindo. E esta experiência me possibilitou ter mais autonomia em relação aos meus sonhos”, finaliza Jhonattas do Nascimento.

