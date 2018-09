Ambulantes devem se escrever para atuar na Parada da Igualdade

Já está aberto o período de inscrições aos ambulantes e barraqueiros interessados em comercializar bebidas e comidas na “Parada Cultural e da Diversidade”, que vai acontecer no dia 30 de setembro na Praça Felix Pacheco a partir das 18h.

De acordo com a coordenadora do Serviço de Indústria e Comercio de Picos, Maria Dalana Fernandes Bezerra, os interessados em adquirir um espaço devem comparecer à sede da secretaria, localizada no Shopping do Povo, na Rua São Francisco, com original e cópia da identidade, CPF e comprovante de residência.

“Esse ano não terá mais aquele trajeto que vem do bairro Bomba até o Centro, só será na Praça Felix Pacheco, então nós queremos organizar com a cervejaria para que elas nos forneçam todas as barracas, nos dê estrutura e aí nós faremos o cadastro das pessoas que vão nos procurar na secretaria”, disse.

Parada da Diversidade

A Parada Cultural e da Igualdade LGBT em Picos já tem data confirmada. O evento vai acontecer dia 30 de setembro e tem como atração principal a banda MC Pentine, além de artistas locais. Esse ano o movimento vem com várias novidades, entre elas, o concurso de Drag Glamour.

As inscrições para o concurso de drag já podem ser feitas na secretaria de Cultura de Picos. Cada artista terá cinco minutos para mostrar seu talento. Os critérios avaliados serão performance, make, look e simpatia. “Realmente é um momento único e novo, e que com certeza vai fazer a cultura LGBT e a cultura em geral alavancar no nosso município.”

A coordenadora ressalta que o público que participa ainda é mais heterossexuais, pessoas que apoiam a causa e querem se divertir. Além das bandas musicais, o evento vai contar com a participação de drag queens que farão performances para o público e uma banda de swingueira.

Segundo a coordenadora municipal de Direitos Humanos e Livre Orientação Sexual ,Jovanna Cardoso, é esperado um público grande para prestigiar o evento, que é voltado também para toda a sociedade picoense.

