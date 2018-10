Amigos sofrem acidente de carro a caminho do velório de médico

Amigos do dermatologista Guilherme de Carvalho Paulo Marcos, que morreu em um trágico acidente na BR-230, ficaram feridos durante uma colisão a caminho do velório na noite desta quinta-feira (18). Nove pessoas, incluindo uma gestante e uma criança, precisaram de atendimento médico.

A colisão foi do tipo frontal e envolveu dois veículos de passeio. O Cidadeverde.com apurou que ocupantes do carro que iam em direção a Oeiras seguiam para o velório do médico que acontece na cidade de Simplício Mendes, no interior do Estado. Já os ocupantes do outro veículo seguiam para a cidade de Santa Rosa do Piauí.

“Oito pacientes foram encaminhados para a UPA, a maioria com suspeita de fraturas. A gestante foi levada para o setor de obstetrícia do Hospital Regional Deolindo Couto, também em Oeiras. Nos veículos estavam mais pessoas que não precisaram de atendimento”, explica Maycon Nascimento, coordenador geral da Unidade de Pronto Atendimento de Oeiras.

As causas da colisão ainda serão apuradas.

Medicina de luto

A morte do dermatologista Guilherme de Carvalho Paulo Marcos, 27 anos, comove familiares e profissionais da área. Pelas redes sociais, amigos se despedem do médico e lamentam a morte precoce.

O velório de Guilherme de Carvalho ocorre na Simplício Mendes, a 416 km . O sepultamento está previsto para o fim da tarde desta sexta-feira (19).

